Пострадавшая в ДТП подала жалобу на назначенную Эдварду Билу меру пресечения

Адвокат пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом Марии Артемовой подал жалобу на назначенную блогеру меру пресечения.

Адвокат пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом Марии Артемовой подал жалобу на назначенную блогеру меру пресечения.

Представитель Артемовой просит апелляционную инстанцию проверить обоснованность смягчения запретов пранкеру, устроившему массовое ДТП в центре Москвы. Жалоба уже поступила в Мосгорсуд.

Ранее Тверской суд частично удовлетворил ходатайство следователя и снял с Била некоторые ограничения, объяснил адвокат потерпевшей Андрей Князев. Ему назначили запрет определенных действий. В отношении блогера возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, ему предъявлено обвинение.