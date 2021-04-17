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15:51   17 Апреля 2021
Происшествия

Пострадавшая в ДТП подала жалобу на назначенную Эдварду Билу меру пресечения

Пострадавшая в ДТП подала жалобу на назначенную Эдварду Билу меру пресечения

Адвокат пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом Марии Артемовой подал жалобу на назначенную блогеру меру пресечения.

Представитель Артемовой просит апелляционную инстанцию проверить обоснованность смягчения запретов пранкеру, устроившему массовое ДТП в центре Москвы. Жалоба уже поступила в Мосгорсуд.

Ранее Тверской суд частично удовлетворил ходатайство следователя и снял с Била некоторые ограничения, объяснил адвокат потерпевшей Андрей Князев. Ему назначили запрет определенных действий. В отношении блогера возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, ему предъявлено обвинение.

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#дтп #пострадавшая #Эдвард Бил

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