Париж и Берлин никогда не были нейтральными арбитрами в вопросе гражданской войны на Украине.

Париж и Берлин никогда не были нейтральными арбитрами в вопросах, связанных с прекращением гражданской войны на Украине, заявил политолог Евгений Сатановский. Так эксперт прокомментировал последний разговор Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель.

Накануне лидеры Франции и Германии провели видеоконференцию с украинским президентом, по итогам которой призвали Россию вывести войска из Крыма и отодвинуть их от границы с Украиной.

«…Именно они [власти Франции и Германии, — прим.ред.] вместе с американцами стояли за переворотом в Киеве в рамках Майдана. Так что Минские соглашения никто и никогда не собирался выполнять и Нормандский формат не для того создавали, а чтоб Россию прогнуть и подготовить к смене власти уже в Москве», — сообщил Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Для стабилизации обстановки в мире США должны вывести из Евразии все свои военные базы, перестать менять режимы, не вмешиваться в отношения других стран и внутригосударственные дела, подчеркивает политолог.

Украина же в свою очередь при помощи Германии и Франции может скрупулезно выполнить условия Минских соглашений, а в отношении Крыма «скромно молчать», не забыв восстановить туда подачу воды и электроэнергии, говорит Сатановский. Увы, пока такой сценарий не кажется реалистичным, сетует эксперт.

«Произойдет ли это? Да ни в жизнь. Мир очень уж консервативен. Люди вообще с трудом привыкают к тому, что все меняется. Тем более к тому, что они слабеют и ничего из себя более не представляют, что имеет место в военном отношении с Европой, да и Америка уже совсем не та и все ее угрозы воспринимаются иначе, чем воспринимались еще недавно», — написал политолог.

Ранее Сатановский призвал украинское руководство «не кочевряжиться» и признать войну на Украине гражданской вместо безосновательных воинственных заявлений о «войне с Россией».