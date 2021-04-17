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15:45   17 Апреля 2021
Политика

Россия высылает задержанного в Петербурге консула Украины

Россия высылает задержанного в Петербурге консула Украины

Россия высылает украинского консула Александра Сосонюка, которого ФСБ задержала с поличным в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство подтвердило высылку украинского дипломатического сотрудника на фоне инцидента в Северной столице. МИД указал, что пребывание Сосонюка в России нежелательно. Посол должен покинуть страну в течение 72 часов. Отсчет указанного времени начнется 19 апреля. Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Украины в Москве в связи с противоправной деятельностью консула.

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#украина #мид рф #Сосонюк

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