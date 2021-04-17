Россия высылает задержанного в Петербурге консула Украины

Россия высылает украинского консула Александра Сосонюка, которого ФСБ задержала с поличным в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил МИД РФ.

Россия высылает украинского консула Александра Сосонюка, которого ФСБ задержала с поличным в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство подтвердило высылку украинского дипломатического сотрудника на фоне инцидента в Северной столице. МИД указал, что пребывание Сосонюка в России нежелательно. Посол должен покинуть страну в течение 72 часов. Отсчет указанного времени начнется 19 апреля. Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах Украины в Москве в связи с противоправной деятельностью консула.