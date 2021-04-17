Пилот погиб при крушении вертолета в Краснодарском крае

Сельскохозяйственный вертолет потерпел крушение в Краснодарском крае. Пилот воздушного судна погиб на месте происшествия.

Сельскохозяйственный вертолет потерпел крушение в Краснодарском крае. Пилот воздушного судна погиб на месте происшествия.

Трагедия произошла около часа назад между поселками Ильский и Северский. Пока неизвестно, что стало причиной авиакатастрофы. По словам очевидцев, летательный аппарат зацепился за деревья.

Вертолет упал, когда распылял удобрения. На место происшествия выехали экстренные службы. Погибшим оказался Николай Т., 1960 года рождения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает ФАН.