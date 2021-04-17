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15:20   17 Апреля 2021
Происшествия

Две женщины и ребенок стали жертвами подростка-расиста в Калифорнии

Две женщины и ребенок стали жертвами подростка-расиста в Калифорнии

Злоумышленник ворвался в дом в американском городе Ранчо-Кукамонга и зарезал мать с ребенком, изувечив еще одну женщину. Жертвы 19-летнего расиста находились в спальне. 

По версии следствия, юноша проник в дом, расправился с женщинами и ребенком, а затем скрылся через раздвижную дверь в задней части дома. При этом преступник не был связан ни с одной из жертв, поэтому мотив преступления в настоящий момент неизвестен.

Сотрудники полиции уже задержали подростка, ему предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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#убийство #калифорния #подросток #расист

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