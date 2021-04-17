ФБК отвлекает внимание от преступления оператора Зеленского

Сторонники блогера Алексея Навального стараются убедить подписчиков в невиновности оператора "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Павла Зеленского.

Сторонники блогера Алексея Навального стараются убедить подписчиков в невиновности оператора "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Павла Зеленского.

Зеленскому, который осужден за экстремизм, хотят создать образ "политзаключенного" и "узника совести". Помимо этого, соратники блогера доказывают в социальных сетях, что его осудили якобы за "две публикации" в Twitter. Оператора приговорили к двум годам колонии за материалы в Сети, которые содержат угрозы и враждебные высказывания в отношении представителей высших органов власти России.

Соратник Навального Владимир Милов уверен, что Зеленскому дали срок за видеоролики, которые он снимал для ФБК. Его мнение разделил сотрудник фонда Дмитрий Низовцев. По его словам, твиты оператора являются "лишь поводом", пишет "ПолитЭксперт".

Фактически сторонники Навального вновь занимаются подменой понятий, а также отвлекают внимание общественности от преступления, за которое Зеленский получил срок. В своих публикациях он писал: "Можете считать это призывом".