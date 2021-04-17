Уникальный слух летучих мышей вдохновил ученых на создание сверхчувствительного робота

Роботов научат лучше ориентироваться в пространстве благодаря слуху, который вдохновлен устройством организма летучих мышей.

Роботов научат лучше ориентироваться в пространстве благодаря слуху, который вдохновлен устройством организма летучих мышей.

Исследователи объяснили, что летучие мыши могут очень точно ориентироваться в пространстве и находить источник звука. По такому принципу они смогли разработать систему определения местоположения, которая сочетает ушную конструкцию, напоминающую раковину летучей мыши, и нейронную сеть. Она сможет точно определить звуковой сигнал в пределах половины градуса. Уши человека определяют звук с погрешностью в девять градусов, а новая система — в 7,5.

Системой оснастили внешнее ухо, создавая доплеровский сдвиг, который связан с источником звука. Нейронную сеть обучили обеспечивать направление источника для каждого принятого эхо. В отличие от систем, которые вдохновлены человеком, эта разработка нуждается лишь в одной частоте и одном приемнике.