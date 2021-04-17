Сергей Кириенко наградил победителей российского Конкурса политологов
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил награды победителям российского Конкурса политологов.
Экспертная комиссия определила лучших в российском Конкурсе политологов. Заявку на участие в проекте подали свыше восьми тысяч человек. Победителей выбирали из 118 финалистов. В результате Сергей Кириенко вручил награды лишь 33 участникам конкурса.
"Эксперты, проголосовав, приняли решение, и нас получилось 33 победителя. Это непреднамеренная история — дальше был разрыв по баллам", — сказал Кириенко.
Конкурс политологов является всероссийским. Он имеет два направления: политические менеджеры (организация политических или социальных кампаний), а также политические эксперты (политанализ и политреклама). Проект проводится по модели конкурса "Лидеры России".