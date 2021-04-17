Сергей Кириенко наградил победителей российского Конкурса политологов

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил награды победителям российского Конкурса политологов.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил награды победителям российского Конкурса политологов.

Экспертная комиссия определила лучших в российском Конкурсе политологов. Заявку на участие в проекте подали свыше восьми тысяч человек. Победителей выбирали из 118 финалистов. В результате Сергей Кириенко вручил награды лишь 33 участникам конкурса.

"Эксперты, проголосовав, приняли решение, и нас получилось 33 победителя. Это непреднамеренная история — дальше был разрыв по баллам", — сказал Кириенко.

Конкурс политологов является всероссийским. Он имеет два направления: политические менеджеры (организация политических или социальных кампаний), а также политические эксперты (политанализ и политреклама). Проект проводится по модели конкурса "Лидеры России".