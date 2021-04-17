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14:37   17 Апреля 2021
Политика

Сергей Кириенко наградил победителей российского Конкурса политологов

Сергей Кириенко наградил победителей российского Конкурса политологов

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил награды победителям российского Конкурса политологов.

Экспертная комиссия определила лучших в российском Конкурсе политологов. Заявку на участие в проекте подали свыше восьми тысяч человек. Победителей выбирали из 118 финалистов. В результате Сергей Кириенко вручил награды лишь 33 участникам конкурса.

"Эксперты, проголосовав, приняли решение, и нас получилось 33 победителя. Это непреднамеренная история — дальше был разрыв по баллам", — сказал Кириенко.

Конкурс политологов является всероссийским. Он имеет два направления: политические менеджеры (организация политических или социальных кампаний), а также политические эксперты (политанализ и политреклама). Проект проводится по модели конкурса "Лидеры России".

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#награды #сергей кириенко #Конкурс политологов

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