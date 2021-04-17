Шеф-повар королевы Британии рассказал о любимом русском блюде принца Филиппа

Покойный муж Елизаветы II обожал традиционное старорусское блюдо.

Бывший шеф-повар британской королевской семьи Даррен Макгриди рассказал на YouTube, какие блюда регулярно ел покойный муж Елизаветы II принц Филипп. Оказалось, любимой едой герцога Эдинбургского были русские кулебяки с лососем.

Королевская чета нередко проводили досуг за рыбалкой, а принц Филипп просил приготовить поваров рыбу, пойманную им. Со свежим лососем Макгриди и готовил коронованным особам традиционные старорусские закрытые пироги из дрожжевого теста.

Помимо лосося шеф-повар использовал для начинки грибы, лук, вареные яйца и рис. Однако принц отдавал предпочтение не только русской кухне: индийские блюда с большим количеством карри Филипп тоже предпочитал есть на обед или ужин.

Также Макгриди поведал, что муж королевы лично учил его чистить манго определенным способом: разрезая фрукт пополам и вытаскивая середину ложкой. С этого момента королевские повара чистили манго именно так — на случай, если принц появится на кухне.

Ранее было опубликовано последнее желание умершего супруга Елизаветы II. Подробнее о том, чего хотел 99-летний принц Филипп и чем он занимался в последние дни жизни, читайте в нашей статье.