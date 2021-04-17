МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины Василия Покотило на фоне задержания консула Александра Сосонюка.

Министерство иностранных дел России вызвало временного поверенного в делах Украины Василия Покотило на фоне задержания консула Александра Сосонюка.

Украинское посольство в Москве подтвердило вызов дипломатического сотрудника в МИД. Внешнеполитическое ведомство РФ приняло такое решение из-за инцидента с Сосонюком в Санкт-Петербурге.

Украинского консула задержали при получении закрытой информации от гражданина России. ФСБ рассказала о задержании в субботу утром.