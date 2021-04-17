Моргенштерн не считает свое творчество пропагандой наркотиков

Рэпер Моргенштерн отказывается признавать вину в пропаганде наркотиков, заявил его адвокат Сергей Жорин. Сейчас его творчество внимательно изучают правоохранители.

Рэпер Моргенштерн отказывается признавать вину в пропаганде наркотиков, заявил его адвокат Сергей Жорин. Сейчас его творчество внимательно изучают правоохранители.

Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) столичного ГУ МВД возбудило административное дело против Алишера Моргенштерна. Поводом для этого стали клипы музыканта на треки "Розовое вино-2" и Family. В рамках расследования композиции рэпера направлены на оценку экспертов, суда и полиции, сообщал ФАН.