Стало известно о попытке покушения ЦРУ на Рауля Кастро в 1960 году

Сотрудники ЦРУ готовили покушение на кубинского политика Рауля Кастро. Об этом сообщили в архиве по национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона.

Сотрудники ЦРУ готовили покушение на кубинского политика Рауля Кастро. Об этом сообщили в архиве по национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона.

В заявлении на сайте учреждения говорится, что после рассекречивания некоторых документов стало известно о том, что высокопоставленные чиновники ЦРУ предлагали крупное денежное вознаграждение пилоту, который перевозил Рауля Кастро из Праги в Гавану. В обмен на это они хотели, чтобы мужчина совершил покушение на лидера кубинской революции.

После успешного завершения операции пилоту должны были передать 10 тысяч долларов. Планировалось, что во время полета он устроит "аварию". В случае собственной гибели летчик просил от США заверений о том, что его сыновья получат высшее образование и получил его, сообщил куратор Мартинеса в Гаване Уильям Мюррей.