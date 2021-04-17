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13:40   17 Апреля 2021
Общество

Российский врач предупредил об опасности неправильного использования кондиционера

Российский врач предупредил об опасности неправильного использования кондиционера

Неправильное использование кондиционера может привести к развитию серьезных заболеваний, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Дело в том, что температуру в помещении нужно снижать постепенно. Поток воздуха нельзя направлять на человека, чтобы не допустить переохлаждения, объяснила специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва"

Таким образом можно легко заработать насморк, ангину и даже пневмонию. Романенко призвала регулярно прочищать кондиционеры, поскольку внутри них могут скапливаться бактерии, плесень и споры грибов. Своевременная чистка поможет избежать различных инфекционных заболеваний.

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#здоровье #пневмония #кондиционер

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