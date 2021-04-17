Президент Украины предложил Правительству Италии посетить Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Правительство Италии посетить Донбасс. Такое заявление он сделал во время интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Правительство Италии посетить Донбасс. Такое заявление он сделал во время интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Зеленский пригласил итальянских политиков, чтобы они оценили последствия ситуации.

Также украинский лидер сообщил, что надеется наладить отношения с новым главой Правительства Италии Марио Драги, который занял свой пост 13 февраля этого года. Поддерживать связь необходимо и с президентом страны Серджо Маттарелла, отметил Зеленский.

Помимо этого, глава государства отметил, что у Украины и Италии есть большой потенциал в экономических отношениях.