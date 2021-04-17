Алексей Пушков высказался о растущем напряжении в отношениях США и РФ

Стратегия США по отношению к РФ не меняется, она направлена на ослабление России посредством санкций. Так считает сенатор Алексей Пушков.

Стратегия США по отношению к РФ не меняется, она направлена на ослабление России посредством санкций. Так считает сенатор Алексей Пушков.

Политик поделился своим мнением в беседе с журналистами издания ВЗГЛЯД. Он считает, что Соединенные Штаты хотят сплотить страны Запада против РФ и инициировать политическую и экономическую изоляцию России.

Пушков отметил, что Вашингтон сейчас не в том состоянии, чтоб быть уверенным в успехе оказания давления на РФ.

"Наша страна выдержала семь лет западной санкционной политики и показала, что она остается важнейшим фактором на мировой арене и отказывается подчиняться диктату США. Это Россия продемонстрировала и в Сирии, и по Донбассу", — заявил сенатор.

Член Совфеда подчеркнул, что в Белом доме опасаются новейших российских вооружений, и именно поэтому предлагают вести диалог по вопросу стратегической стабильности на международной арене.