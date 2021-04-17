Журналиста на Украине убили за критику «новой диктатуры» и войны с Донбассом

Журналист Украины.ру Андрей Лубенский рассказал, за что был убит публицист Олесь Бузина.

Журналиста и писателя Олеся Бузину застрелили возле подъезда его дома в Киеве 16 апреля 2015 года за нежелание участвовать в гражданской войне с жителями Донбасса и разоблачение новой диктатуры на Украине во время «постмайданной эйфории», пишет журналист издания Украина.ру Андрей Лубенский.

Как отмечает корреспондент, Бузина многое предвидел еще весной 2014 года, когда война в Донбассе уже шла. Ее он открыто называл «гражданской» и не мог поверить, что по приказу официального Киева ВСУ обстреливают Донецк и разрушают Луганск — эти города были у Олеся одними из любимых.

«Незаметно для себя мы погружаемся в реальность новой диктатуры. Появляются темы, о которых "нельзя" говорить. И запреты, которые не рекомендуется нарушать. Внешне все очень свободно», — говорил Бузина в ноябре 2014 года.

Гражданскую войну на Украине журналист называл «не своей войной» и отмечал, что она «уничтожает душу». Именно из-за этой позиции Бузина был убит, полагает Лубенский — публицист погиб за сохранение в себе человечности и непризнание за кем-либо права убивать.

«…Даже Сатана не поможет выиграть эту войну, потому что это война Украины против Украины, это война славян против славян, это война русских против русских, украинцев против украинцев», — цитирует Бузину Украина.ру.

Миссия ООН по правам человека еще в апреле 2020 года призвала судебные органы Украины ускорить рассмотрение уголовного дела против лиц, обвиняемых в убийстве Бузины. Имя заказчика преступления правоохранителям по сей день неизвестно.

Журналиста убили у подъезда его дома после того, как скандально известный сайт «Миротворец», созданный по инициативе МВД Украины в августе 2014 года, опубликовал его личные данные — в том числе и домашний адрес. В ООН осудили семилетнее отсутствие прогресса по уголовному делу: его возобновили только в 2019 году.