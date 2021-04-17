Опечатанную квартиру нефролога-расчленителя ограбили в Петербурге

Жилище главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, подозреваемого в убийстве и расчленении супруги, ограбили неизвестные.

Жилище главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, подозреваемого в убийстве и расчленении супруги, ограбили неизвестные.

Квартира была опечатана. Во время проверки правоохранители заметили, что дверь чердака открыта. Поднявшись наверх, они обнаружили там неизвестного мужчину и задержали его. Предположительно, он похитил у семьи врача-расчленителя банковские карты и драгоценности, передает Пятый канал.

По версии следствия, 23 февраля 2010 года Александр Земченков убил свою супругу Ирину, после чего расчленил тело и разбросал останки по мусорным контейнерам. После этого он заявил о том, что женщина якобы пропала без вести и даже помогал полиции с поисками. Установить его причастность удалось только в 2021 году.