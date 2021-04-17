Россиянам раскрыли секрет сохранения молодости при помощи трех продуктов

Специалисты выяснили, что три простых продукта способны сохранить здоровье и молодость организма. Россиянам рассказали, чем они полезны.

Специалисты выяснили, что три простых продукта способны сохранить здоровье и молодость организма. Россиянам рассказали, чем они полезны.

Облепиха, финики и белый чай прекрасно справляются с этой задачей, если употреблять их каждый день. Первый продукт является самым полезным, так как в 100 гр его содержится дневная норма органических и ненасыщенных жирных кислот. Также облепиха богата витаминами А и Е.

Финики могут помочь в сохранении здоровья, в них содержатся никотиновая и глутаминовая кислоты. Эти вещества нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Однако ими нельзя злоупотреблять, потому что они очень калорийные.

Белый чай имеет много антиоксидантов, которые могут даже снижать риск онкологических заболеваний. Эксперты советуют пить его ежедневно. При необходимости белый чай можно заменить зеленым.