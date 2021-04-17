12:11 17 Апреля 2021Общество
Украинский писатель Владимир Яворивский скончался на 79-м году жизни
Писатель и общественно-политический деятель Украины Владимир Яворивский скончался в возрасте 78 лет. Причина смерти не сообщается.
Писатель и общественно-политический деятель Украины Владимир Яворивский скончался в возрасте 78 лет. Причина смерти не сообщается.
Грустную новость сообщил бывший депутат Львовского городского совета Игорь Телишевский в Facebook. В публикации говорится, что Яворовский был одним из создателей украинской независимости.
Владимир Александрович родился в Винницкой области в 1942 году. Он работал редактором на радио, корреспондентом в различных изданиях, киносценаристом и литературным консультантом. Был народным депутатом Украины пяти созывов. Его авторству принадлежат множество повестей, очерков и романов. В 2005 году был награжден литературной премией имени Дмитрия Загула.