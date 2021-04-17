Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:11   17 Апреля 2021
Общество

Украинский писатель Владимир Яворивский скончался на 79-м году жизни

Украинский писатель Владимир Яворивский скончался на 79-м году жизни

Писатель и общественно-политический деятель Украины Владимир Яворивский скончался в возрасте 78 лет. Причина смерти не сообщается.

Грустную новость сообщил бывший депутат Львовского городского совета Игорь Телишевский в Facebook. В публикации говорится, что Яворовский был одним из создателей украинской независимости.

Владимир Александрович родился в Винницкой области в 1942 году. Он работал редактором на радио, корреспондентом в различных изданиях, киносценаристом и литературным консультантом. Был народным депутатом Украины пяти созывов. Его авторству принадлежат множество повестей, очерков и романов. В 2005 году был награжден литературной премией имени Дмитрия Загула.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #смерть #Владимир Яворивский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров