Курение может снизить эффективность вакцинации от коронавирусной инфекции

Эффективность РНК-вакцин от COVID-19 может быть снижена из-за ряда факторов. К ним отнесли курение и наличие лишнего веса.

Эффективность РНК-вакцин от COVID-19 может быть снижена из-за ряда факторов. К ним отнесли курение и наличие лишнего веса.

Специалисты итальянского университета "Сапиенца" определили факторы, влияющие на эффективность РНК-вакцин от коронавируса. К таким препаратам, в частности, относятся вакцины от Pfizer и Moderna. Результаты научного анализа были представлены на портале medRxiv.

В рамках исследования были изучены показатели здоровья 70 жителей Рима, прошедших полный цикл вакцинации препаратом от Pfizer. Медики еженедельно анализировали образцы их крови, проверяя реакцию организма на прививку. К концу исследования были также проанализированы уровни содержания антител к коронавирусу в организме.

Выяснилось, что на формирование иммунного ответа и, соответственно, на эффективность вакцины влияют четыре фактора. К ним относятся: ожирение, курение, гипертония и повышенная концентрация жиров в крови. Эффект проявляется в равной степени как у мужчин, так и у женщин.

Результаты исследования итальянских медиков пока не подвергались рецензированию со стороны представителей научного сообщества. Пока этого не случится, утверждать о достоверности предоставленных результатов нельзя.