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11:50   17 Апреля 2021
Общество

Российские специалисты банковской сферы назвали способы избежать мисселинга

Российские специалисты банковской сферы назвали способы избежать мисселинга

Посетителям банка во время выбора финансовой услуги следует внимательно ознакомиться с условиями и тарифами, а также обратить внимание на ссылки, приложения и особые условия.

Не лишним станет прочтение отзывов и просмотр предложений конкурентов. В противном случае можно стать жертвой мисселинга, заявили эксперты.

По данным Центробанка РФ, навязывание лишних услуг чаще всего встречается в банковских офисах, куда граждане приходят для открытия или продления вклада. При этом сотрудники часто уговаривают их оформить другой договор, объяснил директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин в беседе с РИА Новости.

При предложении сложных продуктов банки обычно маскируют их, предлагая слишком выгодные условия. Например, повышенные ставки якобы по депозитам, однако получение процентов выше рыночных нельзя гарантировать на 100%.

Специалисты КонфОП тем временем заметили недобросовестную практику с кешбэком у некоторых российских банков, передает сайт 360tv.ru. Так, кредитные организации часто завышают обещания и оставляют за собой право отказать клиенту в начислении бонусных баллов.

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#россия #банк #мисселинг

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