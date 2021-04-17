Пожилой украинец умер на следующий день после вакцинации от COVID-19

Украинец скончался после вакцинации от коронавируса препаратом Covishield во Львовской области, сообщил глава региона Максим Козицкий.

Украинец скончался после вакцинации от коронавируса препаратом Covishield во Львовской области, сообщил глава региона Максим Козицкий.

Пациент умер на следующий день после прививки. Мужчине было 63 года. Случай зарегистрировали как неблагоприятное событие в результате иммунизации, так как смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации.

Первый случай смерти после вакцинации от COVID-19 на Украине был зарегистрирован в марте 2021 года. Скончалась военная в Одесской области. Женщина умерла через два дня после прививки, причиной смерти стали проблемы с сердцем.