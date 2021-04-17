Рэпера Моргенштерна защитит в суде по делу о рекламе наркотиков адвокат Эдварда Била

Административное дело возбуждено в отношении Моргенштерна за пропаганду наркотиков в клипах.

Административное дело возбуждено в отношении рэпера Алишера Моргенштерна за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино-2» и Family, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«УНК ГУ МВД России по Москве возбуждено в отношении Моргенштерна административное дело по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств)», — рассказал источник.

Поводом стало заявление экс-депутата Госдумы от ЛДПР Дмитрия Носова. Рэперу грозит штраф до миллиона рублей: в суде его интересы будет представлять юрист Сергей Жорин. Подзащитный называет его «адвокатом дьявола», а сам Жорин признался, что уже получил аванс за свои юридические услуги — не менее 1,5 миллиона рублей.

«Алишер — приличный человек. Вместо "здрасьте" — сразу небольшой аванс. Разметка на полу указывает на минимальный размер аванса (хозяйке на заметку)», — рассказал адвокат Жорин.

Одновременно с этим Жорин защищает популярного YouTube-блогера Эдварда Била в уголовном деле после резонансного ДТП на Садовом кольце в Москве, в котором пострадала сотрудник аппарата Госдумы — женщина впала в кому, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

При содействии Жорина Била не арестовали, лишь запретили определенные действия: выходить из дома ночью, общаться без разрешения следователя с участниками уголовного дела, пользоваться интернетом и телефоном, посещать массовые мероприятия и водить автомобиль.

Общественность высказывала недовольство мягкой мерой пресечения: блогер регулярно превышал скоростной режим и уже несколько раз попадал в аварии, а в последнее ДТП попал на иномарке с подложными номерами. Сообщалось, что Эдвард Бил сразу же после столкновения пересел с места водителя на пассажирское сидение.