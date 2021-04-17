Протесты против полиции в Окленде переросли в беспорядки

Участники протеста против полицейского беспредела в американском Окленде стали грабить магазины и поджигать машины.

Участники протеста против полицейского беспредела в американском Окленде стали грабить магазины и поджигать машины.

Люди, вышедшие на улицы после гибели 20-летнего афроамериканца Данте Райана, перешли от мирного шествия к столкновениям с полицией и мародерству. Они разбивают витрины магазинов, выносят оттуда вещи и жгут попавшие под руку объекты на улице.

Некоторые действия протестующих попали на видео, передает РЕН ТВ. Очевидцы засняли то, как они провоцируют полицейских на конфликт: люди бросают в стражей порядка камни и обломки вещей, после чего скрываются внутри толпы.