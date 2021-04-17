США смогут применять оружие массового поражения для защиты Японии

Вашингтон намерен защищать Японию с помощью ядерного оружия, говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров представителей двух стран.

Вашингтон намерен защищать Японию с помощью ядерного оружия, говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров представителей двух стран.

Соответствующий тезис прописан в Договоре о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года — он является основой союза Вашингтона и Токио на законодательном уровне и предусматривает использование Соединенными Штатами оружия массового поражения.

В совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Есихидэ Суга отмечается, что несмотря на это лидеры государств выступают за мир и стабильность в Тайваньском проливе.

"Мы подчеркиваем важность мира и стабильности во всем Тайваньском проливе, призываем к мирному урегулированию конфликтов в проливе", — говорится в документе.