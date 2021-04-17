Глава крымских татар предложил Эрдогану посетить полуостров

Лидер региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану прилететь на полуостров.

Лидер региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану прилететь на полуостров.

Турецкий лидер ранее рассказал о поддержке "крымской платформы" — инициативе украинского президента Владимира Зеленского. Умеров отреагировал на слова Эрдогана и на его позицию по Крыму. В беседе с журналистами РИА Новости глава автономии заявил, что турецкому президенту следует лично посетить регион и встретиться с делегацией крымских татар.

Такая встреча на высшем уровне помогла бы наладить более тесное взаимодействие между двумя державами. По мнению Усманова, Эрдогану следует посетить Крым для ясного понимания всех событий, происходящих на полуострове.