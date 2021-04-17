Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:55   17 Апреля 2021
Политика

Госдеп обвинил бывшего госсекретаря США в злоупотреблении положением

Госдеп обвинил бывшего госсекретаря США в злоупотреблении положением

Госдеп обвинил бывшего госсекретаря США Майка Помпео в злоупотреблении полномочиями. Об этом говорится в докладе генерального инспектора ведомства.

Майк Помпео и его супруга Сьюзен раздавали сотрудникам министерства личные поручения. Экс-госсекретарь с женой просили работников департамента бронировать столики в ресторанах, выгуливать собак и посылать открытки членам семьи, пишет издание Politico со ссылкой на доклад. Однако инспекция не может назначить наказание Помпео, так как он уже покинул пост главы Госдепа США.

Бывший госсекретарь заверяет, что личные просьбы не являются злоупотреблением полномочиями. По его словам, поручения были мелкими, а доклад инспектора Госдепа является предвзятым и политически мотивированным.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #госдеп #помпео

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров