Госдеп обвинил бывшего госсекретаря США в злоупотреблении положением

Госдеп обвинил бывшего госсекретаря США Майка Помпео в злоупотреблении полномочиями. Об этом говорится в докладе генерального инспектора ведомства.

Госдеп обвинил бывшего госсекретаря США Майка Помпео в злоупотреблении полномочиями. Об этом говорится в докладе генерального инспектора ведомства.

Майк Помпео и его супруга Сьюзен раздавали сотрудникам министерства личные поручения. Экс-госсекретарь с женой просили работников департамента бронировать столики в ресторанах, выгуливать собак и посылать открытки членам семьи, пишет издание Politico со ссылкой на доклад. Однако инспекция не может назначить наказание Помпео, так как он уже покинул пост главы Госдепа США.

Бывший госсекретарь заверяет, что личные просьбы не являются злоупотреблением полномочиями. По его словам, поручения были мелкими, а доклад инспектора Госдепа является предвзятым и политически мотивированным.