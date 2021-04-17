Афроамериканца 60 раз задержали в Чикаго из-за ошибки в базе данных

Полицейские так часто задерживали жителя Чикаго из-за ошибки в базе данных, что он начал бояться выходить из дома. Спустя 15 лет стресса мужчина обратился в суд.

Полицейские так часто задерживали жителя Чикаго из-за ошибки в базе данных, что он начал бояться выходить из дома. Спустя 15 лет стресса мужчина обратился в суд.

Афроамериканца Даррена Коула задерживали более 60 раз. Дело в том, что в базе преступников штата Иллинойс есть человек с таким же именем. С 2006 года Даррена постоянно заковывают в наручники, преследуют с сиренами и держат под прицелом пистолета. Иногда стражи порядка приезжают к нему на работу и увозят на глазах у изумленных коллег.

Некоторые полицейские уже знают Даррена в лицо и сразу объясняют новеньким, что они задержали не того афроамериканца. Годами мужчина просил исправить ошибку в документах, но его просьбы были оставлены без внимания, пишет Федеральное агентство новостей.

Инициативная группа российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) заявила о готовности оказать Даррену юридическую и информационную помощь. Представители ФБР направили запросы президенту США Джозефу Байдену, государственному секретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду, чтобы получить разъяснения.