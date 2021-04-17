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10:44   17 Апреля 2021
Политика

Украина готовит ответ на задержание консула в Санкт-Петербурге

Украина готовит ответ на задержание консула в Санкт-Петербурге

Украинская сторона готовит ответные меры относительно российских дипломатов, сообщили в МИД Незалежной.

Отмечается, что страна готовит ответ после задержания украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали дипломата "во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера". Уточняется, что эта информация содержалась в базах данных правоохранительных органов и ФСБ РФ.

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#украина #мид #Сосонюк

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