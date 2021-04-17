Украина готовит ответ на задержание консула в Санкт-Петербурге

Украинская сторона готовит ответные меры относительно российских дипломатов, сообщили в МИД Незалежной.

Украинская сторона готовит ответные меры относительно российских дипломатов, сообщили в МИД Незалежной.

Отмечается, что страна готовит ответ после задержания украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали дипломата "во время встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера". Уточняется, что эта информация содержалась в базах данных правоохранительных органов и ФСБ РФ.