Власти Украины ведут борьбу с народом, уверен депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Цитатой из знаменитого стихотворения украинского поэта Тараса Шевченко описал современную ситуацию на Украине депутат Верховной рады Вадим Рабинович. По его мнению, в государстве наблюдается «ужасающая картина по всем отраслям и направлениям», а власти тем временем ведут борьбу с народом.

Представитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» считает, что такого рода проблемы в стране начались еще во времена правления первого президента Украины Леонида Кравчука.

«Я вам скажу, с чего это все началось: так называемое «процветание» Украины. Цитирую слова Леонида Кравчука, бывшего первого секретаря ЦК Компартии Украины, затем первого президента и теперь ключевого члена вашей команды: "Через 10 лет Украина станет самой богатой страной Европы, второй Францией"», — заявил Рабинович во время выступления, опубликованного на сайте партии.

С тех пор на Украине продолжается «лохотрон», а страна тем временем «просто погибает», отметил парламентарий.

Чтобы описать политическую ситуацию в государстве Рабинович обратился к творчеству Шевченко, процитировав на украинском языке строчки из его стихотворения «И вырос я в чужом краю».

«Очень плохо, ужасно плохо / В этой пустыне пропадать / Но еще хуже на Украине / Смотреть, плакать — и молчать», — так звучит упомянутое депутатом стихотворение на русском языке.

Ранее экс-президент Грузии и украинский чиновник Михаил Саакашвили назвал сотрудников Службы безопасности Украины «главными бандитами» и врагами экономики страны.