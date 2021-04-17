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10:29   17 Апреля 2021
Общество

Россиянам рассказали, как распознать постковидный синдром у детей

Россиянам рассказали, как распознать постковидный синдром у детей

Ряд определенных признаков может сигнализировать о наличии постковидного синдрома у ребенка. Ученые рассказали, как определить этот недуг у несовершеннолетних.

В первую очередь стоит обратить внимание, не наблюдается ли у ребенка упадок сил, так называемая астения. Важными признаками также считаются нарушения в работе сердца и лихорадка, которая длится более четырех дней.

По данным специалистов, постковидный синдром у детей может часто проявляться конъюнктивитом и расстройствами желудочно-кишечного тракта. Реже встречаются проблемы с дыханием, высыпания на руках и красные потрескавшиеся губы, передает kp.ru.

Российские ученые тем временем занимаются исследованием детской вакцины от COVID-19, сообщает сайт 360tv.ru. Препарат уже прошел испытания на животных.

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#дети #синдром #коронавирус

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