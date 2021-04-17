Консула Украины Сосонюка задержали в Петербурге

Консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка задержали в Петербурге в момент получения закрытой информации от гражданина РФ.

Консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка задержали в Петербурге в момент получения закрытой информации от гражданина РФ.

Дипломат пытался получить материалы из базы данных правоохранительных органов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Этот поступок не совместим со статусом дипломатического работника и носит явный враждебный характер по отношению к России, добавили в ведомстве. К украинскому консулу будут применены меры в соответствии с нормами международного права.