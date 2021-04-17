Работавшая на заводе россиянка рассказала, как из-за красоты лишилась карьеры
HR-руководитель на одном из российских заводов Дарья Жемчужная рассказала, почему уволилась с работы мечты и как красота может навредить карьере.
Россиянка недавно уволилась с высокой должности на заводе, несмотря на то, что это была работа ее мечты. Она рассказала, что в прошлом году показала высокие результаты по развитию бренда. Девушка объяснила, что занималась формированием кадровой политики и укомплектованием штата персоналом. Однако в этом году на завод пришли новые руководители.
"Мои профессионально-деловые качества и успехи интересовали менее всего. Красота во вред — получилось так", — объяснила Жемчужная в беседе с "Ульяновск онлайн".
При этом она добавила, что не отчаивается. Девушка благодарит судьбу за опыт и знания, которые получила на заводе.