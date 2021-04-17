НАТО призвала Россию разрешить свободный доступ к Черному морю и Керченскому проливу

Североатлантический альянс озвучил России призыв к обеспечению свободной навигации в Черном море и Керченском проливе, сообщается в заявлении НАТО, передает пресс-служба Альянса.

Североатлантический альянс озвучил России призыв к обеспечению свободной навигации в Черном море и Керченском проливе, сообщается в заявлении НАТО, передает пресс-служба Альянса.

В заявлении отмечается, что "ограничение свободы", которое запланировала Россия, является неоправданными действиями. Также сообщается о призыве РФ к разрешению свободного доступа в украинские порты в Азовском море и обеспечению свободы навигации.

Такой призыв НАТО озвучен в связи с недавним заявлением Минобороны РФ о приостановке свободного прохода иностранных военных кораблей в зоне территориальных вод России в период с 24 апреля до 31 октября. Точные причины временного закрытия прохода пока что не уточняются.