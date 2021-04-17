Украинец избил контролера из-за нежелания платить за проезд

Пассажир общественного транспорта решил проехаться на трамвае без билета. Кондуктор, которая сделала ему замечание, была жестоко избита.

Пассажир общественного транспорта решил проехаться на трамвае без билета. Кондуктор, которая сделала ему замечание, была жестоко избита.

Инцидент произошел в украинском городе Черкассы. После избиения женщины молодой нарушитель, пытаясь уйти от полиции, вылез через узкую форточку, расталкивая пассажиров. Когда он выбрался из трамвая, показал кондуктору неприличный жест.

По некоторым данным, горожанин был в состоянии алкогольного опьянения. Женщина сделала ему замечание по поводу внешнего вида и попросила подтянуть штаны. Дебошир в ответ ударил ее по спине ногой. При этом контролер не обращалась в травмпункт после инцидента, ее состояние здоровья удовлетворительное. Полиция так и не успела приехать на место драки.