Власти Крыма призвали не политизировать закрытие части акватории Черного моря

Закрытие части акватории Черного моря в Крыму является правом России, заявил представитель крымского парламента Юрий Гемпель.

Закрытие части акватории Черного моря в Крыму является правом России, заявил представитель крымского парламента Юрий Гемпель.

По словам Гемпеля, не стоит политизировать тему и спекулировать на закрытии части акватории Черного моря. Россия имеет право принимать любые меры относительно своих территориальных вод, напомнил он.

"Призываем власти Украины и западных стран перестать вмешиваться во внутренние дела России. Россия вправе принимать любые меры и действия в своих территориальных водах для защиты государственных интересов", — цитирует Гемпеля РИА Новости.

Политик добавил, что другим странам нужно брать пример с России в корректности и сдержанности в международных отношениях. Гемпель также назвал все предпринимаемые Россией меры оправданными и целесообразными, так как обстановка активно нагнетается Украиной и странами НАТО у границ РФ.