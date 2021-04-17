9:17 17 Апреля 2021Общество
Одна американка и двое россиян вернулись на корабле "Союз МС-17" с МКС на Землю
Трое членов экипажа Международной космической станции (МКС) успешно приземлились на спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля "Союз МС-17" в Казахстане.
Трое членов экипажа Международной космической станции (МКС) успешно приземлились на спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля "Союз МС-17" в Казахстане.
На Землю с МКС вернулись двое российских космонавтов — Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков — и американский астронавт Кэтлин Рубинс. Трансляция велась на сайте Роскосмоса.
Корабль отстыковался от МКС в 04:34 утра в субботу. Семь членов экипажа продолжают работать на станции.
Прибывшие на Землю космонавты за время работы на орбите провели порядка 50 научных исследований и экспериментов, а также совершили один выход в открытый космос.