Одна американка и двое россиян вернулись на корабле "Союз МС-17" с МКС на Землю

Трое членов экипажа Международной космической станции (МКС) успешно приземлились на спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля "Союз МС-17" в Казахстане.

Трое членов экипажа Международной космической станции (МКС) успешно приземлились на спускаемом аппарате пилотируемого космического корабля "Союз МС-17" в Казахстане.

На Землю с МКС вернулись двое российских космонавтов — Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков — и американский астронавт Кэтлин Рубинс. Трансляция велась на сайте Роскосмоса.

Корабль отстыковался от МКС в 04:34 утра в субботу. Семь членов экипажа продолжают работать на станции.

Прибывшие на Землю космонавты за время работы на орбите провели порядка 50 научных исследований и экспериментов, а также совершили один выход в открытый космос.