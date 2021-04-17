Эксперт Белков рассказал про невозможность создания беспохмельной водки

Все рассуждения о беспохмельности водки можно назвать маркетингом, так как технически очень трудно убрать такие эффекты.

Все рассуждения о беспохмельности водки можно назвать маркетингом, так как технически очень трудно убрать такие эффекты.

Биодобавка может пройти разрешения на производство, но даже создание водки с ее содержанием не сделает этот алкогольный напиток менее вредным или не вызывающим зависимость. Об этом заявил химик-технолог пищевого производства Сергей Белков. По его словам, научно не была доказана эффективность добавки, а все заявления ученых про уменьшение похмелья не были доказаны экспериментально.

Ученые из Академгородка в Новосибирские рассказали об открытии биодобавки из ягеля, которая позволит сделать водку мене токсичной и снизить эффект похмелья. По словам ученых, открытие было сделано случайным образом при добавлении олигосахаридов, полученных из ягеля, в разные жидкости, в том числе и в водку. Об этом информирует 360tv.ru.