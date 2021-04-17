Представитель Госдепа назвал эскалацией ответные меры России на санкции США

Представитель Госдепартамента прокомментировал ответные меры России на санкции от США.

Представитель Госдепартамента прокомментировал ответные меры России на санкции от США.

Вашингтон не хочет обострять ситуацию, но оставляет за собой возможность ответа на действия России. Информацией с ТАСС поделился представитель Госдепартамента.

Он сказал, что последние санкции США в сторону России были продиктованы ее "вредоносной деятельностью". Представитель считает объявление мер правительством России эскалацией, что вызывает сожаление.

"Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США", — сказал представитель Госдепа.

Некоторое время назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что помощник главы российского государства Юрий Ушаков передал послу США в Москве Джону Салливану ответные действия России на недавние санкции Америки. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что Салливану было рекомендовано вернуться в Вашингтон для консультации. Россия предложит десяти дипломатам США покинуть Москву и предложит процесс, который призван остановить найм в американские представительства в РФ граждан России и третьих стран.

МИД РФ сообщает, что Кремль запрещает въезд в Россию генпрокурору США, директору ФБР, директору национальной разведки, министру внутренней безопасности и директору Федерального бюро тюрем США.