Россия не должна использовать методы борьбы с киевским режимом, которые могут нанести ущерб простым людям. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Россия не должна использовать методы борьбы с киевским режимом, которые могут нанести ущерб простым людям. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области. По его словам, украинские власти в таком случае испугаются и пойдут на уступки.

Олейник в беседе с Федеральным агентством новостей напомнил, что, согласно международной конвенции, запрещено перекрывать природные русла. При этом Северо-Крымский канал, заблокированный Киевом, является рукотворным гидросооружением — следовательно, под конвенцию не подпадает.

Экс-депутат отмечает, что воду от перекрытых дамбой истоков Днепра будет некуда девать. Она не уйдет и просто затопит все вокруг.

"Кроме того, у такого людоедского проекта будут последствия: крайне серьезные санкции, да и люди не поймут! Что, устроим засуху на Украине? Назло кому, Зеленскому?" — задался риторическим вопросом Олейник.

Он полагает, что киевская пропаганда, в случае перекрытия, получит мощный аргумент. Надо разговаривать с украинским народом, отметил он.