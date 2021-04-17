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8:13   17 Апреля 2021
Армия

NI оценил роль советских снайперов в разгроме армии Гитлера

NI оценил роль советских снайперов в разгроме армии Гитлера

Советские снайперы помогли Красной Армии победить во Второй мировой войне, сообщило американское издание The National Interest (NI).

Журналисты назвали мифом дуэль между советским снайпером Василием Зайцевым и немецким майором Эрвином Кенигом. При этом легенду о поединке стрелков признали эффективным инструментом для укрепления морального духа.

СССР, по данным NI, задействовал больше снайперов во время войны, чем армия Адольфа Гитлера. Это в результате сказалось на ее итогах.

Основным снайперским оружием Красной Армии была модифицированная для дальней стрельбы винтовка Мосина. Эффективная дальность ее прицельного огня составляла до 500 метров.

В книге "Военные снайперы с 1914 года" Мартина Пеглера и Рамиро Бужейро описывается, как советские снайперы во время только одной засады в сентябре 1941 года изрядно потрепали 465 пехотной полк. Они убили, по меньшей мере, 75 немецких солдат.

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#вторая мировая война #снайперы #красная армия

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