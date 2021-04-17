NI оценил роль советских снайперов в разгроме армии Гитлера
Советские снайперы помогли Красной Армии победить во Второй мировой войне, сообщило американское издание The National Interest (NI).
Журналисты назвали мифом дуэль между советским снайпером Василием Зайцевым и немецким майором Эрвином Кенигом. При этом легенду о поединке стрелков признали эффективным инструментом для укрепления морального духа.
СССР, по данным NI, задействовал больше снайперов во время войны, чем армия Адольфа Гитлера. Это в результате сказалось на ее итогах.
Основным снайперским оружием Красной Армии была модифицированная для дальней стрельбы винтовка Мосина. Эффективная дальность ее прицельного огня составляла до 500 метров.
В книге "Военные снайперы с 1914 года" Мартина Пеглера и Рамиро Бужейро описывается, как советские снайперы во время только одной засады в сентябре 1941 года изрядно потрепали 465 пехотной полк. Они убили, по меньшей мере, 75 немецких солдат.