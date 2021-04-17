NI оценил роль советских снайперов в разгроме армии Гитлера

Советские снайперы помогли Красной Армии победить во Второй мировой войне, сообщило американское издание The National Interest (NI).

Советские снайперы помогли Красной Армии победить во Второй мировой войне, сообщило американское издание The National Interest (NI).

Журналисты назвали мифом дуэль между советским снайпером Василием Зайцевым и немецким майором Эрвином Кенигом. При этом легенду о поединке стрелков признали эффективным инструментом для укрепления морального духа.

СССР, по данным NI, задействовал больше снайперов во время войны, чем армия Адольфа Гитлера. Это в результате сказалось на ее итогах.

Основным снайперским оружием Красной Армии была модифицированная для дальней стрельбы винтовка Мосина. Эффективная дальность ее прицельного огня составляла до 500 метров.

В книге "Военные снайперы с 1914 года" Мартина Пеглера и Рамиро Бужейро описывается, как советские снайперы во время только одной засады в сентябре 1941 года изрядно потрепали 465 пехотной полк. Они убили, по меньшей мере, 75 немецких солдат.