Число погибших после прививки AstraZeneca во Франции увеличилось до восьми

Во Франции с начала вакцинации от COVID-19 выявили 23 случая тромбоза, восемь из них — смертельные, передает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

Во Франции с начала вакцинации от COVID-19 выявили 23 случая тромбоза, восемь из них — смертельные, передает Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

На прошлой неделе в стране сделали свыше 2,72 млн прививок препаратом AstraZeneca. В то же время было выявлено девять новых случаев атипичных по образованию тромбозов и два случая синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром).

По данным на 17 апреля, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 5,2 млн, число жертв достигло 100 563, выздоровели более 325 752 человек.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что образование тромбов должно быть включено в список редких побочных эффектов вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca.