Власти США заявили о готовности защищать Японию любыми средствами

США подтвердили готовность защищать Японию с помощью ядерного оружия в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.

США подтвердили готовность защищать Японию с помощью ядерного оружия в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.

Соединенные Штаты готовы использовать для поддержки Японии все свои возможности. Отмечается, что договор о безопасности распространяется на территории острова Сенкаку, являющегося предметом спора с Китаем. Об этом сообщается в заявлении, распространенном Белым домом после переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

В заявлении говорится, что страны выступают против действий, направленных на подрыв управления Японией острова Сенкаку. Пятая статья договора о безопасности двух государств позволяет стране расценивать угрозу союзнику как агрессию против своей безопасности и действовать в ответ по законам Конституции.