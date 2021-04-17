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7:59   17 Апреля 2021
Политика

Власти США заявили о готовности защищать Японию любыми средствами

Власти США заявили о готовности защищать Японию любыми средствами

США подтвердили готовность защищать Японию с помощью ядерного оружия в рамках действующего Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года.

Соединенные Штаты готовы использовать для поддержки Японии все свои возможности. Отмечается, что договор о безопасности распространяется на территории острова Сенкаку, являющегося предметом спора с Китаем. Об этом сообщается в заявлении, распространенном Белым домом после переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Есихидэ Сугой.

В заявлении говорится, что страны выступают против действий, направленных на подрыв управления Японией острова Сенкаку. Пятая статья договора о безопасности двух государств позволяет стране расценивать угрозу союзнику как агрессию против своей безопасности и действовать в ответ по законам Конституции.

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#сша #япония #ядерное оружие

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