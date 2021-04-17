США допустили временное увеличение военных сил в Афганистане до вывода войск

США рассматривают вопрос увеличения военного контингента в Афганистане для безопасного вывода войск. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

США рассматривают вопрос увеличения военного контингента в Афганистане для безопасного вывода войск. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он не исключил, что будет добавлен дополнительный военный потенциал для обеспечения безопасного вывода. При этом Кирби отметил, что не может точно сказать, когда и сколько американских военных прибудут туда.

"Нам может понадобиться дополнительная защита сил", — добавил он.

В Пентагоне заявляли , что начнут вывод войск из Афганистана до 1 мая. Ожидается, что они намерены его завершить до 11 сентября.

Движение "Талибан" (запрещенная в России экстремистская организация) предупредило США о последствиях нарушения соглашения. Оно обязывает Вашингтон вывести вооруженные силы к 1 мая.