7:46 17 Апреля 2021Политика
США допустили временное увеличение военных сил в Афганистане до вывода войск
США рассматривают вопрос увеличения военного контингента в Афганистане для безопасного вывода войск. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
США рассматривают вопрос увеличения военного контингента в Афганистане для безопасного вывода войск. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Он не исключил, что будет добавлен дополнительный военный потенциал для обеспечения безопасного вывода. При этом Кирби отметил, что не может точно сказать, когда и сколько американских военных прибудут туда.
"Нам может понадобиться дополнительная защита сил", — добавил он.
В Пентагоне заявляли , что начнут вывод войск из Афганистана до 1 мая. Ожидается, что они намерены его завершить до 11 сентября.
Движение "Талибан" (запрещенная в России экстремистская организация) предупредило США о последствиях нарушения соглашения. Оно обязывает Вашингтон вывести вооруженные силы к 1 мая.