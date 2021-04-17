Юрист посоветовал россиянам не выбрасывать чеки из магазинов

Многие покупатели не считают нужным сохранять чеки из магазинов и оставляют их даже на кассах. Это хорошо для мошенников, предупредил юрист Егор Редин.

Многие покупатели не считают нужным сохранять чеки из магазинов и оставляют их даже на кассах. Это хорошо для мошенников, предупредил юрист Егор Редин.

Злоумышленники могут подобрать чужой чек на кассе или же напрямую попросить у покупателя дать им его для якобы начисления бонусов. После этого мошенник может снять защитный магнит с товара и вынести его из магазина, а в случае контакта с охраной предъявить чужой чек за этот же товар, пояснил специалист в интервью агентству "Прайм".

Затем мошенник может перепродать краденый товар или же вернуть его, если покупка была оплачена наличными. Если покупатель заплатил за покупку картой, то на чеке остается часть персональных данных, по которым злоумышленник может найти владельца в соцсетях, выяснить номер телефона и отправить обманное сообщение якобы от банка.