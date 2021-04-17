Пушков назвал три причины общения Байдена с Путиным на саммите

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, государственный и общественный деятель Алексей Пушков рассказал о причинах общения президентов США и России.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, государственный и общественный деятель Алексей Пушков рассказал о причинах общения президентов США и России.

Алексей Пушков считает крайне важным, что именно предложит президенту России Владимиру Путину его американский коллега Джо Байден. Сенатор полагает, что есть три вопроса обсуждения на саммите.

Государственный деятель видит Украину первой причиной общения. Он уверен, что в Вашингтоне боятся ухудшения обстановки на Донбассе до нового вооруженного конфликта, в котором США не смогут поддержать Украину. Общественный деятель думает, что Киев, который ввязался повторно в такой конфликт, проиграл еще и с более плохим исходом для себя.

Второй причиной Пушков считает необходимость привлечения России в общение по проблемам, которые касаются США, где Белый дом не может справиться без Москвы. Сенатору видится, что Байдена волнуют обновленные вооружения России, которые повышают уязвимость Соединенных Штатов.

Пушков уверен, что президент США видит саммит "мостом", который сможет вернуть Россию в "мировое сообщество". В понимании Байдена оно представлено "Большой семеркой", считает политик.