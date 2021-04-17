Названы лучшие муниципальные служащие Псковской области

Названы лучшие муниципальные работники, которые служат в Псковской области. Об этом "МК в Пскове" сообщили в пресс-центре региональной администрации.

Названы лучшие муниципальные работники, которые служат в Псковской области. Об этом "МК в Пскове" сообщили в пресс-центре региональной администрации.

Испытание проводили в четырех группах, в два этапа. Заявки были поданы 35 муниципальными служащими.

Для выявления самого достойного участника среди всех конкурсная комиссия оценивала профессиональные и личные характеристики служащего, включая их профессиональные результаты на работе.

Приз лучшего руководителя ушел к председателю комитета по градостроительству, дорожному и ЖКХ администрации Островского района Анне Николаевой. Награда лучшего специалиста досталась консультанту отдела строительства, дорожного хозяйства и пространственного развития администрации Себежского района Ирине Титковой.

Лучшим муниципальным руководителям стал глава администрации горпоселения Новосокольники Николай Наумов. Победительницей в номинации "специалисты" стала главный специалист администрации сельского поселения Новоржевская волость Валентина Рокачевская.