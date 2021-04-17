Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:58   17 Апреля 2021
Общество

Названы лучшие муниципальные служащие Псковской области

Названы лучшие муниципальные служащие Псковской области

Названы лучшие муниципальные работники, которые служат в Псковской области. Об этом "МК в Пскове" сообщили в пресс-центре региональной администрации.

Испытание проводили в четырех группах, в два этапа. Заявки были поданы 35 муниципальными служащими.

Для выявления самого достойного участника среди всех конкурсная комиссия оценивала профессиональные и личные характеристики служащего, включая их профессиональные результаты на работе.

Приз лучшего руководителя ушел к председателю комитета по градостроительству, дорожному и ЖКХ администрации Островского района Анне Николаевой. Награда лучшего специалиста досталась консультанту отдела строительства, дорожного хозяйства и пространственного развития администрации Себежского района Ирине Титковой.

Лучшим муниципальным руководителям стал глава администрации горпоселения Новосокольники Николай Наумов. Победительницей в номинации "специалисты" стала главный специалист администрации сельского поселения Новоржевская волость Валентина Рокачевская.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#псков #псковская область #Муниципальные служба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров