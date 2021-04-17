Косачев назвал ответ России на санкции США конкретным и жестким

Ответ на санкции США против России является оперативным, жестким и предельно конкретным. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Ответ на санкции США против России является оперативным, жестким и предельно конкретным. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор на своей странице в Facebook написал, что ответ России демонстрирует бесцельность и безосновательность американских санкций.

"Американцы не попали ни разу. Что все их инсинуации не имеют под собой никакого основания. И что нашей стране ни в чем перед американцами объясняться не требуется", — заявил он.

Также сенатор подчеркнул, что США не предоставили каких-либо фактов или доказательств своих обвинений. По его словам, Вашингтон устроил "ковровое бомбометание" санкциями в надежде попасть в цель, но вновь не смог найти уязвимость России.

"Мы на 100% уверены в своей правоте, потому что мы знаем правду. И в ней наша сила", — заключил Косачев.

Американские санкции против России могут привести к разделению мира, считает журналист американского происхождения Тим Керби. Об этом сообщает "Царьград".