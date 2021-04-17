Губернатор Мурманской области поможет улучшить городскую среду Североморска

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в выездном совещании в Североморске.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в выездном совещании в Североморске.

Глава региона поднял тему благоустройства города и его внешнего облака. Во флотской столице и в других населенных пунктах региона наблюдается проблема с заброшенными домами. Губернатор во время рабочей поездки заметил некоторые из них у строящейся школы.

Чибис подчеркнул, что городская среда должна радовать — в регионе и так не самый хороший климат. Такие дома опасны для детей и портят вид Североморска, заявил он.

"Давайте договоримся: не позднее 2024 года не должно остаться ни одного муниципального дома в таком состоянии", — предложил глава Мурманской области.

Минстрой региона должен будет в течение месяца посчитать и учесть все заброшенные дома. Позже специалисты оценят, можно ли их привести в порядок, или же придется их сносить.

Неравнодушные жители предложили построить в ЗАТО современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Чибис заявил, что правительство региона найдет источник финансирования и запустит стройку.

Накануне специалисты проанализировали крупные российские города. Одним из самых доступных по стоимости жизни на среднюю зарплату стал Мурманск, информирует "Царьград".