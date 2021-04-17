Вильфанд предупредил о затяжных дождях в Центральной России

После череды теплых ясных дней жителей Центральной России ожидают затяжные дожди, рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

После череды теплых ясных дней жителей Центральной России ожидают затяжные дожди, рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Циклон приближается к Москве и коснется не только столицы, но и весь Центральный федеральный округ.

"Погода станет дождливая, причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные. Погода станет скучной", — пояснил он в беседе с ТАСС.

Температура будет соответствовать климатической норме. Ранее Вильфанд уже сделал примерный прогноз на лето в России, согласно которому страну ожидает умеренное, теплое лето. Температурные показатели будут близки к норме или чуть выше.