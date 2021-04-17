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6:06   17 Апреля 2021
Общество

Вильфанд предупредил о затяжных дождях в Центральной России

Вильфанд предупредил о затяжных дождях в Центральной России

После череды теплых ясных дней жителей Центральной России ожидают затяжные дожди, рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Циклон приближается к Москве и коснется не только столицы, но и весь Центральный федеральный округ.

"Погода станет дождливая, причем это будут уже не летние дожди, кратковременные, это уже будут обложные дожди, продолжительные. Погода станет скучной", — пояснил он в беседе с ТАСС.

Температура будет соответствовать климатической норме. Ранее Вильфанд уже сделал примерный прогноз на лето в России, согласно которому страну ожидает умеренное, теплое лето. Температурные показатели будут близки к норме или чуть выше.

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